Саакашвили впервые показал младшую дочь и ответил на судебный иск

Михеил Саакашвили – бывший президент Грузии, ныне заключенный за незаконное пересечение границы этой страны – впервые обнародовал фото своей младшей дочери Жасмин, которую ему родила украинский народный депутат Елизавета Ясько. Публикация появилась на фоне судебного решения вопроса между бывшими партнерами о финансовом обеспечении ребенка.

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58-летний политик опубликовал фотографию в фейсбуке, на которой маленькая Жасмин держится за руку своей бабушки Гиюли. Саакашвили написал, что очень скучает по дочери и хотел бы быть рядом с ней. Однако из-за длительного пребывания в заключении в Грузии у него нет возможности видеться с ребенком. Именно поэтому его мать навещает внучку и помогает семье.

В то же время Саакашвили подчеркнул, что материальная поддержка не способна заменить ребенку отцовское внимание и тепло. Он поблагодарил Ясько за воспитание дочери в сложных условиях, в частности, во время постоянных российских обстрелов Киева, где живет девочка.

Политик также прокомментировал иск бывшей партнерши о взыскании алиментов. По его словам, его мать в течение всего этого времени ежемесячно оказывала Жасмин финансовую помощь, а также несколько раз приезжала в Киев и встречалась с внучкой в других европейских городах.

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Более того, Саакашвили рассказал, что в 2022 году его родительница продала часть семейного имущества в Грузии и приобрела для внучки квартиру в центре Киева. Недвижимость площадью 97,2 квадратного метра принадлежит Жасмин с 2023 года и указана в декларации Елизаветы Ясько.

Экс-президент заверил, что несмотря на завершение отношений с Ясько, его любовь к дочери и желание участвовать в ее жизни остаются неизменными. Он также выразил обеспокоенность из-за обстрелов украинской столицы, где живет ребенок, и заявил, что его семья и дальше будет заботиться о Жасмин.

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Об отношениях Саакашвили и Ясько стало известно в 2020-м, а в следующем году они перестали скрывать роман. В июне 2023-го депутат сообщила о рождении дочери. На тот момент политик уже находился за решеткой в Грузии.

Кроме Жасмин, у Михеила Саакашвили есть еще трое детей: сыновья Николоз и Эдуард от бывшей жены Сандры Рулофс и дочь Элис-Мария от певицы Софо Нижарадзе.