Осенний отдых за городом: Квиткова показала новые фото с мужем и сыном
Блогерша запостила семейные фото
Осенний отдых за городом: Квиткова показала новые фото с мужем и сыном instagram.com/kvittkova
Популярная украинская блогерка Даша Квиткова показала, как провела выходные за Киевом. Вместе с мужем, полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко, и сыном Львом от предыдущего брака с Никитой Добрыниным звезда отправилась на природу.
Читай также: Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от роли в фильме MarvelДля семейного отдыха семья выбрала дом с панорамными окнами и камином в окружении осеннего леса. На одном из кадров Даша нежно обнимала Владимира за шею у окна. Супруги выбрали домашние луки в серых худи. Также блогерка показалась в светлой шелковой пижаме с чашкой горячего напитка и на прогулках с сыном во дворе.
Вечер семья посвятила просмотру фильмов о Гарри Поттере. На одном из кадров маленький Левчик в пижаме с динозаврами мостится у зажженного костра.
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova