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Осенний отдых за городом: Квиткова показала новые фото с мужем и сыном

Блогерша запостила семейные фото

Автор: Коваленко Наталья
Осенний отдых за городом: Квиткова показала новые фото с мужем и сыном
Осенний отдых за городом: Квиткова показала новые фото с мужем и сыном instagram.com/kvittkova

Популярная украинская блогерка Даша Квиткова показала, как провела выходные за Киевом. Вместе с мужем, полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко, и сыном Львом от предыдущего брака с Никитой Добрыниным звезда отправилась на природу.

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Для семейного отдыха семья выбрала дом с панорамными окнами и камином в окружении осеннего леса. На одном из кадров Даша нежно обнимала Владимира за шею у окна. Супруги выбрали домашние луки в серых худи. Также блогерка показалась в светлой шелковой пижаме с чашкой горячего напитка и на прогулках с сыном во дворе.

Вечер семья посвятила просмотру фильмов о Гарри Поттере. На одном из кадров маленький Левчик в пижаме с динозаврами мостится у зажженного костра.

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с мужем и сыном на отдыхе за городом instagram.com/kvittkova

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Теги:
шоу-бизнес, Дарья Квиткова, Даша Квиткова

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