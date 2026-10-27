Унижали и обворовывали: Квиткова впервые рассказала об издевательствах бывших бойфрендов

Блогерша розкрыла правду о предыдущих отношениях

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская блогерка и победительница 9-го сезона шоу «Холостяк» Даша Квиткова впервые поделилась болезненным опытом прошлых отношений. Звезда прокомментировала пост одной из пользовательниц соцсети Threads, которая жаловалась на слезы из-за мужчины.

Читай также: FIЇNKA поразила похудением на 12 кг в месяц и рассекретила свой вес

28-летняя Квиткова решила публично рассказать об абьюзе и финансовых махинациях со стороны экс-партнеров. По словам девушки, двое ее бывших заявляли, что нашли ее на «помойке», а один из них даже забирал у нее деньги. Даша эмоционально призвала подписчиц ценить себя и не терпеть пренебрежительного отношения со стороны мужчин.

«Долбо*бы должны идти нах8й! А ваши слезы должны быть только от счастья! Запечатлейте это как "Отче Наш". В моей жизни были двое типов, из-за которых я умывалась слезами. Оба говорили мне фразу: "Посмотри, где ты была — я тебя на помойке нашел — и где ты сейчас". Второй еще и большие деньги пи*дил. Берегите себя и свои нервы, потому что ни один долбо*б не стоит того, чтобы вы теряли себя», — заявила Даша.

Блогерка воздержалась от названий имен и фамилий экс-избранников, о которых шла речь в посте.

Напомним, что в 2020–2023 годах Квиткова была в браке с телеведущим Никитой Добрыниным, а в июне этого года она вышла замуж за футболиста Владимира Бражко.