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Унижали и обворовывали: Квиткова впервые рассказала об издевательствах бывших бойфрендов

Блогерша розкрыла правду о предыдущих отношениях

Автор: Коваленко Наталья
Унижали и обворовывали: Квиткова впервые рассказала об издевательствах бывших бойфрендов
Унижали и обворовывали: Квиткова впервые рассказала об издевательствах бывших бойфрендов .instagram.com/kvittkova

Известная украинская блогерка и победительница 9-го сезона шоу «Холостяк» Даша Квиткова впервые поделилась болезненным опытом прошлых отношений. Звезда прокомментировала пост одной из пользовательниц соцсети Threads, которая жаловалась на слезы из-за мужчины.

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28-летняя Квиткова решила публично рассказать об абьюзе и финансовых махинациях со стороны экс-партнеров. По словам девушки, двое ее бывших заявляли, что нашли ее на «помойке», а один из них даже забирал у нее деньги. Даша эмоционально призвала подписчиц ценить себя и не терпеть пренебрежительного отношения со стороны мужчин.

«Долбо*бы должны идти нах8й! А ваши слезы должны быть только от счастья! Запечатлейте это как "Отче Наш". В моей жизни были двое типов, из-за которых я умывалась слезами. Оба говорили мне фразу: "Посмотри, где ты была — я тебя на помойке нашел — и где ты сейчас". Второй еще и большие деньги пи*дил. Берегите себя и свои нервы, потому что ни один долбо*б не стоит того, чтобы вы теряли себя», — заявила Даша.

Блогерка воздержалась от названий имен и фамилий экс-избранников, о которых шла речь в посте.

Напомним, что в 2020–2023 годах Квиткова была в браке с телеведущим Никитой Добрыниным, а в июне этого года она вышла замуж за футболиста Владимира Бражко.

Квиткова рассказала о бывших threads.com/@kvittkova
Квиткова рассказала о бывших threads.com/@kvittkova

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Теги:
шоу-бизнес, Дарья Квиткова, Даша Квиткова, личная жизнь звезд

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