Дочь Уизерспун показалась в свадебном мини-платье

Ава Филлипп подобрала костюм к Хэллоуину.

Ава Филлипп, дочь голливудских звезд Риз Уизерспун и Райана Филлиппа, привлекла внимание необычным образом к Хэллоуину. 27-летняя актриса примеряла свадебный наряд, чем заинтриговала подписчиков в соцсети.

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В блоге Ава выложила серию фотографий, на которых позировала в белом мини-платье с корсетом и пышной юбкой. Образ дополнили фата, солнцезащитные очки и свадебный букет. На одном со снимков актриса также сделала вид, что показывает непристойный жест в сторону камеры.

Судя по подписи к публикации, Ава вместе с подругой решила перевоплотиться в беглых невест, которые передумали выходить замуж и вместо этого отправились танцевать. К их компании присоединилась еще одна подруга в костюме клопа, создав необычное трио для праздничной фотосессии.

Ава пошла по стопам своих знаменитых родителей и тоже строит актерскую карьеру. Недавно она приняла участие в модном показе Vogue World в Милане. В сентябре Риз Уизерспун нежно поздравила дочь с 27-летием.

instagram avaphillippe

instagram avaphillippe

instagram avaphillippe

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Кроме Авы, у Риз есть еще двое сыновей. От брака с Райаном Филлиппом она воспитывает 23-летнего Дикона, интересующегося музыкой и актерством. От второго мужа, агента по талантам Джима Тота, актриса имеет 14-летнего Теннесси. Супруги сообщили о разводе в 2023 году. Сейчас Визерспун находится в отношениях с немецким финансистом-миллионером Оливером Гаарманном.