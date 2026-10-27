АфишаАфиша
Русский Українська

Дочь Уизерспун показалась в свадебном мини-платье

Ава Филлипп подобрала костюм к Хэллоуину.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Уизерспун показалась в свадебном мини-платье
Аве составили компанию подруги
instagram avaphillippe

Ава Филлипп, дочь голливудских звезд Риз Уизерспун и Райана Филлиппа, привлекла внимание необычным образом к Хэллоуину. 27-летняя актриса примеряла свадебный наряд, чем заинтриговала подписчиков в соцсети.

Читай также: Тори Спеллинг с 18-летней дочерью показалались в дерзких образах

В блоге Ава выложила серию фотографий, на которых позировала в белом мини-платье с корсетом и пышной юбкой. Образ дополнили фата, солнцезащитные очки и свадебный букет. На одном со снимков актриса также сделала вид, что показывает непристойный жест в сторону камеры.

Судя по подписи к публикации, Ава вместе с подругой решила перевоплотиться в беглых невест, которые передумали выходить замуж и вместо этого отправились танцевать. К их компании присоединилась еще одна подруга в костюме клопа, создав необычное трио для праздничной фотосессии.

Ава пошла по стопам своих знаменитых родителей и тоже строит актерскую карьеру. Недавно она приняла участие в модном показе Vogue World в Милане. В сентябре Риз Уизерспун нежно поздравила дочь с 27-летием.

instagram avaphillippe

instagram avaphillippe

instagram avaphillippe

Читай также: Хилтон с мужем и детьми вжились в образы из Красавицы и Чудовища

Кроме Авы, у Риз есть еще двое сыновей. От брака с Райаном Филлиппом она воспитывает 23-летнего Дикона, интересующегося музыкой и актерством. От второго мужа, агента по талантам Джима Тота, актриса имеет 14-летнего Теннесси. Супруги сообщили о разводе в 2023 году. Сейчас Визерспун находится в отношениях с немецким финансистом-миллионером Оливером Гаарманном.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, Риз Уизерспун, хэллоуин, актриса, дети знаменитостей, дети звезд, свадебное платье

Статьи по теме

Саакашвили впервые показал младшую дочь и ответил на судебный иск
Саакашвили впервые показал младшую дочь и ответил на судебный иск
Тори Спеллинг с 18-летней дочерью показалались в дерзких образах
Тори Спеллинг с 18-летней дочерью показалались в дерзких образах
В сети вспомнили, как Светлицкая 13 лет назад в ВИА Гру пробовалась
В сети вспомнили, как Светлицкая 13 лет назад в ВИА Гру пробовалась
Осенний отдых за городом: Квиткова показала новые фото с мужем и сыном
Осенний отдых за городом: Квиткова показала новые фото с мужем и сыном
Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от роли в фильме Marvel
Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от роли в фильме Marvel
Астафьева прокомментировала свой дебют как диктора радиодиктанта
Астафьева прокомментировала свой дебют как диктора радиодиктанта

Личность дня

Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK