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Хилтон с мужем и детьми вжились в образы из Красавицы и Чудовища

Пэрис Хилтон показала на практике, что значит "моя жизнь – это сказка".

Автор: Дмитрий Сыч
Хилтон с мужем и детьми вжились в образы из Красавицы и Чудовища
Хилтон любит переодеваться на Хэллоуин
instagram parishilton

Пэрис Хилтон – американская телезвезда и предпринимательница – вместе с мужем Картером Реумом и двумя детьми устроила тематическую фотосессию к Хэллоуину. В этот раз семья превратилась в персонажей культового мультфильма "Красавица и Чудовище".

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Пэрис выбрала образ Бель в желтом платье. Ее муж Картер предстал в костюме Чудовища, а трехлетний сын Феникс превратился в подсвечника Люмьера. Почти трехлетняя дочь Лондона примеряла образ миссис Поттс.

Фотографиями и видео с семейной съемие Гилтон поделилась в инстаграме. Свое сообщение она дополнила словами о том, что ее жизнь напоминает сказку, и магия в нем никогда не исчезает.

Для фотосессии Пэрис выбрала романтическое желтое платье с цветочными деталями и рюшами, созданное дизайнером Дэниелом Брауном. Декорации также отвечали тематике мультфильма: локацию, в частности, украсили розой – одним из символов этого произведения.

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Семья Хилтон ежегодно готовит оригинальные костюмы к Хэллоуину. В 2025-м Пэрис, Картер и дети предстали в образах героев "Истории игрушек". Публичная персона регулярно выкладывает семейные фотографии, делится моментами отдыха с детьми и берет их с собой в путешествия.

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Теги:
одежда, хэллоуин, Пэрис Хилтон, Красавица и чудовище, сказка, костюм, Хилтон, дети знаменитостей, дети звезд

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