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Тори Спеллинг с 18-летней дочерью показалались в дерзких образах

Звезда Района Беверли Гиллз считает, что "октябрь им к лицу".

Автор: Дмитрий Сыч
Тори Спеллинг с 18-летней дочерью показалались в дерзких образах
Мать и дочь показались перед Хэллоуином
instagram torispelling

Тори Спеллинг опубликовала в блоге совместную фотографию со своей старшей дочерью Стеллой. В преддверии Хэллоуина 53-летняя американская актриса и ее 18-летний ребенок посетили традиционный фестиваль ужасов в Universal Studios.

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Для выхода родственницы выбрали наряды в темных цветах, сделав акцент на облегающих вещах, которые подчеркивали их фигуры. В то же время, полностью согласовывать образы они не стали. На кадре также видно, что Стелла уже переросла свою звездную мать.

Снимок Спеллинг подписала фразой о том, что октябрь им к лицу.

instagram torispelling

От бывшего мужа Дина Макдермотта актриса имеет пятерых детей. Кроме Стеллы, это 15-летняя дочь Хетти и трое сыновей – 19-летний Лиам, 14-летний Финн и девятилетний Бо.

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Тори Спеллинг прославилась ролью Донны Мартин в телесериале "Район Беверли Гиллз/Беверли-Гиллз, 90210/Beverly Hills, 90210". Проект впервые демонстрировали на украинском телевидении с конца девяностых до нулевых.

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Теги:
одежда, фото, хэллоуин, актриса, шоу-бизнес, Тори Спеллинг

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