В сети вспомнили, как Светлицкая 13 лет назад в ВИА Гру пробовалась

Елена Светлицкая в 2013 году выступила перед Константином Меладзе и Еленой Винницкой.

Елена Светлицкая – украинская актриса, недавно принявшая участие в 14-м сезоне шоу "Голос країни" – оказалась в центре обсуждений из-за видео из ее прошлого. Оказалось, что еще в 2013-м году она пыталась попасть в популярную группу "ВИА Гра".

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Тогда артистка принимала участие в проекте "Хочу в "ВИА Гру"", где выступала под девичьей фамилией Мисюра. Для прослушивания она выбрала песню Валерия Меладзе "Текила-любовь".

Выступление оценивали композитор Константин Меладзе, бывшая участница "ВИА Гры" Алена Винницкая и российский актер Игорь Верник. Ведущим шоу тогда был Владимир Зеленский.

Константин Меладзе решил дать Светлицкой шанс и пропустил ее во второй тур, хотя и признал, что это решение было рискованным. Однако пройти дальше актрисе не удалось – на следующем этапе она выбыла из проекта. Одной из причин обсуждения стал и сценический образ.

Архивное видео с кастинга снова привлекло внимание пользователей после появления Светлицкой на "Голосе країни". Ее вокальные способности вызвали неоднозначную реакцию: часть зрителей критиковала исполнение, а другие вспоминали о давней попытке артистки стать участницей известной группы.

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Личная жизнь актрисы тоже привлекает внимание публики. Летом Тарас Цымбалюк подтвердил роман со Светлицкой.