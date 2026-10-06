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Гордон схватил свою жену за грудь для совместного фото с Пономаревым

Дмитрий Гордон выставил фотографию с эмоциональной реакцией супруги в своем блоге.

Автор: Дмитрий Сыч
Гордон схватил свою жену за грудь для совместного фото с Пономаревым
Так Гордон и Пономарев позировали на презентации книги певца
instagram ponomaryovoleksandr

Дмитрий Гордон опубликовал совместное фото со своей женой Алесей Бацман и певцом Александром Пономаревым, недавно дебютировавшим как писатель.

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На съемке 58-летний журналист решил прибавить кадру пикантности – положил руку на грудь благоверной. Алеся отреагировала выразительной мимикой.

instagram gordondmytro

Фото журналист лаконично подписал возгласом "Ой!", а Бацман лайкнула его сообщение.

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Недавно Алеся отметила 42-летие. По случаю дня рождения Гордон публично поздравил жену и отметил важную роль таких женщин в жизни семьи и государства. Супруги воспитывают трех общих дочерей – Санту, Алису и Лиану.

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Теги:
фото, юмор, Александр Пономарев, Дмитрий Гордон, шоу-бизнес, грудь, Алеся Бацман

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