Гордон схватил свою жену за грудь для совместного фото с Пономаревым

Дмитрий Гордон выставил фотографию с эмоциональной реакцией супруги в своем блоге.

Так Гордон и Пономарев позировали на презентации книги певца

Дмитрий Гордон опубликовал совместное фото со своей женой Алесей Бацман и певцом Александром Пономаревым, недавно дебютировавшим как писатель.

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На съемке 58-летний журналист решил прибавить кадру пикантности – положил руку на грудь благоверной. Алеся отреагировала выразительной мимикой.

instagram gordondmytro

Фото журналист лаконично подписал возгласом "Ой!", а Бацман лайкнула его сообщение.

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Недавно Алеся отметила 42-летие. По случаю дня рождения Гордон публично поздравил жену и отметил важную роль таких женщин в жизни семьи и государства. Супруги воспитывают трех общих дочерей – Санту, Алису и Лиану.