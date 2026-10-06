Гордон схватил свою жену за грудь для совместного фото с Пономаревым
Дмитрий Гордон выставил фотографию с эмоциональной реакцией супруги в своем блоге.
Так Гордон и Пономарев позировали на презентации книги певца
instagram ponomaryovoleksandr
Дмитрий Гордон опубликовал совместное фото со своей женой Алесей Бацман и певцом Александром Пономаревым, недавно дебютировавшим как писатель.
Читай также: Победительница Холостяка показала грудь с разных сторон в откровенном платье
На съемке 58-летний журналист решил прибавить кадру пикантности – положил руку на грудь благоверной. Алеся отреагировала выразительной мимикой.
instagram gordondmytro
Фото журналист лаконично подписал возгласом "Ой!", а Бацман лайкнула его сообщение.
Читай также: Саливанчук в мокром платье на голую грудь искупалась в Днепре
Недавно Алеся отметила 42-летие. По случаю дня рождения Гордон публично поздравил жену и отметил важную роль таких женщин в жизни семьи и государства. Супруги воспитывают трех общих дочерей – Санту, Алису и Лиану.