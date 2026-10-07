Как выглядит жилье звезды кулинарии

Автор: Коваленко Наталья

Эктор Хименес-Браво впервые за 5 лет приехал в свой дом в Канаде instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения и бессменный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво отправился в рабочую поездку в Канаду. Во время визита ресторатор впервые за пять лет посетил собственный дом, в котором жил до переезда в Украину.

В инстаграме кулинар продемонстрировал двухэтажный дом в бело-коричневых тонах, со всех сторон окруженный природой. Внутри здания сохранилось немало памятных вещей и архивных фотографий, сделанных в начале его карьеры.

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«Это дом, в котором начался важный этап моей жизни. Много лет назад я делал здесь свои первые шаги в кулинарии, много работал, учился и строил жизнь, которая со временем привела меня в Украину. Очень особое ощущение — снова оказаться в месте, где осталось столько воспоминаний», — растрогался ресторатор.

Эктор напомнил, что был вынужден эмигрировать из родной Колумбии из-за угрозы жизни и нападения партизан. Впоследствии он долгое время строил успешную карьеру в США и Канаде.

Во время визита Хименес-Браво встретился со старыми друзьями, соседями и родными, а также пообщался с украинцами, которые сейчас живут в Канаде. Ресторатор признался, что опыт жизни в военной Украине заставил его по-другому ценить обычную тишину и возможность спокойно наблюдать за природой.

«Я не пропустил ни одного рассвета и заката возле своего дома. Просто сидел, смотрел на небо, дышал и ценил каждую минуту. Потому что когда живешь в Украине сегодня, начинаешь совсем иначе относиться к таким, казалось бы, обычным моментам», — поделился шеф-повар.

Несмотря на приятную ностальгию и благодарность Канаде за предоставленные возможности, Эктор подчеркнул, что его сердце и будущее принадлежат Украине, где он проживает с 2009 года.

«Канада навсегда останется важной частью моей истории. Я благодарен этой стране за возможности, за людей, которых она мне подарила, и за тот путь, который здесь начался. Но моя жизнь сегодня — в Украине. Здесь мои коллеги, мои дети, мои люди. Здесь мое сердце, моя душа и мой настоящий дом», — подытожил Эктор.

Эктор Хименес-Браво в Канаде instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво в Канаде instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво в Канаде instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво в Канаде instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво в Канаде instagram.com/hectorjimenezbravo