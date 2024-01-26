Юрий Ткач посетил могилу Кузьмы Скрябина и показал фото с отцом певца

Комик рассказал о поездке во Львовскую область

Автор: Коваленко Наталья

Звезда «Вечернего квартала», «Однажды под Полтавой» и «Лиги смеха» Юрий Ткач посетил могилу певца Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин. На своей странице в Инстаграм юморист обнародовал фото и видео, где он чтит память легендарного украинского артиста на кладбище в Брюховичах во Львовской области.

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Юрий сообщил, что встретился с отцом Андрея. Виктор Кузьмич провел экскурсию по дому покойного сына и показал комнату, где исполнитель собирался со своими друзьями. Также Виктор подарил Ткачу игрушку в виде колокола и подписал ее цитатой с песни сына — «Люди як кораблі».

«На днях представился невероятный случай прийти в гости и навестить Виктора Кузьмича, отца Кузьмы Скрябина, и почтить память Великого Сына Украины!!! Будь он сейчас с нами, уверен, нам бы было легче!!! Но его энергия, даже сейчас, вдохновляет и придает крылья многим из нас!!! И мы неустанно верим, что у нас все получится!!!», — написал Юрий Ткач.

Юрий Ткач встретился с отцом Кузьмы Скрябина instagram.com/yuriy_tkach

Юрий Ткач почтил память Кузьмы Скрябина instagram.com/yuriy_tkach

Юрий Ткач встретился с отцом Кузьмы Скрябина instagram.com/yuriy_tkach

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