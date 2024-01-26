Миллионный гонорар Холланда за съемки в «Мстителях» случайно отправили другому актеру

Какая знаменитость ошибочно разбогатела

Автор: Коваленко Наталья

Английский актер Том Холландер случайно получил чек с семизначной суммой, который предназначался для звезды Marvel Тома Холланда. Забавной историей 56-летняя звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и сериала «Белый лотос» поделился в шоу Late Night With Seth Meyers.

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По словам Холландера, он получил электронное письмо от бухгалтерии своего агентства, которое короткое время представляло 27-летнего исполнителя роли Человека-паука Холланда. «Я пошел навестить своего друга, который работал в театре в Англии. Я самодовольно сидел в зале, только что поучаствовав в шоу BBC за 30 000 долларов», — поделился Том.

В перерыве Холландер проверил свою электронную почту и нашел сообщение от агентства, в котором говорилось, что они отправляют ему первый кассовый бонус за «Мстителей». Речь шла о семизначной сумме, которая была не зарплатой, а бонусом Холланда за кассовые сборы.

Размышляя о путанице, Холландер с юмором упомянул, что Холланду в то время было около 20 лет, и что после письма о заработке юного актера его чувство самодовольства быстро исчезло. «Это шоу-бизнес. Это вверх, это вниз, это герой, это ноль», — пошутил над собой актер.

Хотя Холландер не раскрыл точную сумму чека, ранее в СМИ появлялась информация, что Холланд заработал 1,5 миллиона долларов за первый фильм о Человеке-пауке, а его зарплата увеличилась до 10 миллионов долларов за фильм «Человек-паук: нет пути домой».

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