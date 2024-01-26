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В Таиланде задержали группу «Би-2», которая осудила российское вторжения в Украину

В чем обвиняют музыкантов и когда состоится суд

Автор: Коваленко Наталья
В Таиланде задержали группу «Би-2», которая осудила российское вторжения в Украину
В Таиланде задержали группу «Би-2», которая осудила российское вторжения в Украину instagram.com/shurab2band

Российско-белорусскую группу «Би-2», которая публично осудила вторжение рф в Украину, задержали в Таиланде в четверг, 25 января. Как пишет DW со ссылкой на одного из участников коллектива, инцидент случился после второго концерта, который прошел на острове Пхукет. 

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Музыкантов обвинили в том, что они официально не получали разрешения на работу в Таиланде и выступали нелегально. Кроме Пхукета, «Би-2» дали концерт в Паттайе 22 января.

Также издание, ссылаясь на росСМИ, сообщило, что семеро участников группы (шесть россиян и один израильтянин) провели ночь в камере. Они должны покинуть Таиланд после того, как заплатят штраф. Размер штрафа определит суд на заседании 26 января.

Напомним, что «Би-2» выступили против войны и покинули россию. Весной 2023 года солиста группы Леву российские власти внесли в список «иностранных агентов».

Ранее мы писали, что Анна Кошмал пожаловалась на пророссийских жителей Кишинева.

 

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Теги:
Би-2, шоу-бизнес, война в Украине

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