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Экс-мужа Веры Брежневой Михаила Кипермана объявили в розыск

В чем обвиняют украинского бизнесмена

Автор: Коваленко Наталья
Экс-мужа Веры Брежневой Михаила Кипермана объявили в розыск
Экс-мужа Веры Брежневой Михаила Кипермана объявили в розыск
instagram.com/ververa

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-мужа певицы Веры Брежневой и бывшего бизнес-партнера Игора Коломойского Михаила Кипермана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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49-летний бизнесмен из Днепропетровска подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Речь идет о присвоение или растрате чужого имущества в особо крупных размерах и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем организованной группой или в особо крупном размере. Если вину Кипермана докажут, то ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

Также сообщается, что уголовное производство было открыто еще 3 мая 2022 года, и, кроме Кипермана, в нем фигурируют еще два имени — Кондрашов Дмитрий Александрович и Фролова Юлия Николаевна. А за неделю до объявления в розыск НАБУ вызывало на допрос Михаила по подозрению в участии в схеме по завладению электроэнергией компании «Укрэнерго» более чем на 716 млн гривень.

Экс-мужа Веры Брежневой Кипермана объявили в розыск nabu.gov.ua
Экс-мужа Веры Брежневой Кипермана объявили в розыск nabu.gov.ua

Отметим, что в июне прошлого года СБУ объявила подозрение Михаилу. Бизнесмена обвиняют в том, что он присвоил себе почти 600 млн гривен, которые ПАО «Укртатнафта» должна была заплатить поставщику за сырую нефть. В первый день полномасштабного вторжения рф он подделал документы и перевел эту сумму на банковский счет в одной из стран Европы.

Напомним, что Брежнева была замужем за Киперманов в 2006-2012 годах. У бывших супрогов есть совместная дочь — 14-летняя Сара.

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Теги:
Вера Брежнева, преступление, обвинение, война в Украине

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