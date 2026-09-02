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Кравец переехала из Киева в другой город с младшими детьми

Актриса объявила о временном переезде из-за обстрелов

Автор: Коваленко Наталья
Кравец переехала из Киева в другой город с младшими детьми
Кравец переехала из Киева в другой город с младшими детьми instagram.com/lennykravets

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец приняла решение временно покинуть столицу вместе с младшими детьми. На фоне ежедневных массированных атак на Киев звезда с 10-летними двойняшками Иваном и Екатериной эвакуировалась в Ивано-Франковск.

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О вынужденных изменениях в жизни 49-летняя Кравец рассказала на своей странице в инстаграме в разделе сториз. Сначала знаменитость запостила кадры с отдыха на пляже в Одесской области неделю назад, а затем сообщила о переезде.

«А теперь серьезно… Мы с детьми временно переехали в Ивано-Франковск. Спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем…» — написала Елена.

Стоит отметить, что в июле взрывной волной была повреждена квартира семьи Кравец.

Елена Кравец объявила о временном переезде instagram.com/lennykravets
Елена Кравец объявила о временном переезде instagram.com/lennykravets

Елена Кравец объявила о временном переезде instagram.com/lennykravets
Елена Кравец объявила о временном переезде instagram.com/lennykravets

Елена Кравец объявила о временном переезде instagram.com/lennykravets
Елена Кравец объявила о временном переезде instagram.com/lennykravets

Елена Кравец объявила о временном переезде instagram.com/lennykravets
Елена Кравец объявила о временном переезде instagram.com/lennykravets

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Теги:
Елена Кравец, шоу-бизнес, война в Украине, дети звезд, переезд

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