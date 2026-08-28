Появление Веры Брежневой на открытии Одесского кинофестиваля спровоцировало скандал

Организаторы мероприятия ответили, кто пригласил певицу

Автор: Коваленко Наталья

В четверг, 27 августа, в Киеве состоялось торжественное открытие 17-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ). Событие, которое продлится до 4 сентября, собрало немало звездных гостей, однако в центре внимания СМИ и пользователей сетей оказалось появление на красной дорожке певицы Веры Брежневой.

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Присутствие артистки, которая годами строила карьеру в РФ и до сих пор продолжает исполнять русскоязычные хиты за границей, вызвало волну возмущения. Пиар-директор ОМКФ Татьяна Власова в ответ на критику дала комментарий изданию «Детектор медиа» относительно присутствия исполнительницы на мероприятии.

По словам Власовой, Брежнева не была участницей официальной программы, не выступала на сцене и не имела никаких функциональных ролей во время церемонии. Она посетила мероприятие исключительно по приглашению партнера фестиваля — портала JetSetter.

«Позиция Одесского международного кинофестиваля относительно российской агрессии и культурного сотрудничества с Россией остается неизменной. Фестиваль не сотрудничает с российскими культурными институциями и представителями российской киноиндустрии и последовательно работает над поддержкой и международной промоцией украинского кино», — объяснила пиар-директор ОМКФ.