Участник «Танцев со звездами» Виталий Загоруйко мобилизовался в ВСУ

Хореограф показался в военной форме

Автор: Коваленко Наталья

Украинский хореограф, участник проектов «Танцы со звездами» и «Танцуют все» Виталий Загоруйко стал военнослужащим. О своей мобилизации 39-летний чемпион мира и Европы по спортивным бальным танцам объявил в 35-ю годовщину Независимости Украины.

Читай также: Ирина Кудашова объявила о помолвке

На своей странице в инстаграме хореограф разместил фото в военной форме. В подписи к нему Виталий подчеркнул, что его жизнь кардинально изменилась, однако главный ориентир остался неизменным. Загоруйко признался, что раньше испытывал гордость за страну, когда выходил на паркет с сине-желтым флагом и завоевывал медали. Однако сегодня это чувство стало глубже, ведь теперь он стоит за флагом в военной форме.

«В этом году День Независимости для меня звучит иначе. Когда-то я выходил на паркет с флагом Украины за спиной. Представлял свою страну на международных соревнованиях, стоял на пьедестале, слышал наш гимн — и думал, что знаю, что такое гордость за Украину. Сегодня я знаю об этом чувстве немного больше. Потому что сегодня на мне военная форма. Я служу в Вооруженных Силах Украины. Жизнь удивительно меняет декорации. Паркет, свет софитов, аплодисменты остались где-то в другой реальности. Но кое-что осталось неизменным — флаг, за который я стоял тогда и за который стою сейчас. Только теперь за ним — не медали и титулы. За ним мой дом. Моя семья. Мои близкие. Города, улицы, воспоминания. Люди, которых люблю. И будущее, которое мы не позволим у нас забрать. 24 августа для меня больше не просто праздник. Это напоминание о том, насколько дорога возможность жить в своей стране, говорить на своем языке, строить планы, воспитывать детей, выходить на сцену, заниматься любимым делом — просто быть свободными у себя дома. Я горжусь тем, что имею честь сегодня защищать Украину. С Днем Независимости, моя родная земля», — написал Загоруйко.