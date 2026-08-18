Витовская раскрыла настоящую позицию коллеги по сериалу «Леся+Рома» Лаленкова

Актриса призналась, где сейчас Лаленков и поддерживает ли страну-агрессора

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса Ирма Витовская в интервью Алине Доротюк рассказала о позиции и нынешней жизни своего давнего коллеги по популярному сериалу «Леся+Рома» Дмитрия Лаленкова. Несмотря на скандальные заявления актера в прошлом, Витовская уверяет, что сегодня он четко находится на стороне Украины.

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По словам Витовской, связь с Дмитрием сейчас «пунктирная», однако она наблюдает за его трансформацией. Ирма отметила, что до полномасштабного вторжения многим украинским артистам было трудно «разрезать ментальную пуповину» с культурным и религиозным пространством РФ, однако после 2022 года Лаленков сделал свой окончательный выбор.

«Что касается Дмитрия, то я знаю, что он на нашей стороне. А в том, что у него есть какие-то эмоциональные привязки (к России. — ред.) по вере или еще чему-то... Понимаете, для многих не так быстро разрезать эти пуповины. Кто-то быстро двигается, а кто-то медленнее. Главное, что он четко знает, на какой он стороне», — подчеркнула Витовская.

Витовская призвала общество не судить актера только по прошлым ошибкам и пожелала ему «новой творческой жизни» в украинском контексте.

Напомним, что уроженец Луганска Лаленков ранее оказывался в центре громких скандалов из-за участия в проекте Оксаны Марченко «Паломница» и эмоциональных постов в защиту УПЦ Московского патриархата, где он критиковал решения Верховной Рады относительно запрета религиозных организаций с российским влиянием.

В последние годы Дмитрий почти не появляется на экранах и на театральной сцене. Вместо этого актер активно волонтерил, а в своих соцсетях публикует посты с осуждением российских обстрелов Украины и критикой мобилизационных процессов.