София Ричи беременна первенцем

Модель ждет ребенка от Эллиота Грейнджа

Автор: Коваленко Наталья

Младшая дочь американского певца Лайонела Ричи, модель София Ричи впервые станет мамой. 25-летняя знаменитость объявила о беременности спустя девять месяцев после свадьбы с продюсером и основателем звукозаписывающей компании 10K Projects Эллиотом Грейнджем.

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Ричи снялась в эксклюзивной фотосессии для британского Voque , где продемонстрировала уже довольно большой животик. Интересно, что работала над съемкой со знаменитостью киевский фотограф Юлия Горбаченко, сейчас проживающая в Нью-Йорке.

В интервью София рассекретила, что у нее с Эллиотом будет дочь. Модель заявила, что девочка будет по гороскопу Блинецы, а это значит, что первенец звездной пары должен родиться в мае или июне.

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