«Премиум-барбер»: Цымбалюк показал, как Светлицкая побрила ему голову
Какую стрижку сделала актеру его любимая
«Премиум-барбер»: Цымбалюк показал, как Светлицкая побрила ему голову instagram.com/taras.tsymbaliuk
Украинский актер Тарас Цимбалюк продемонстрировал поклонникам, как его нынешняя возлюбленная помогала ему сменить имидж. На своей странице в инстаграме звезда показал видео, где актриса Елена Светлицкая меняла ему стрижку.
Читай также: «Холостяк» Вячеслав Кравцов публично заступился за Анну Мишак после секс-скандалаВ разделе сториз Цимбалюк разместил кадры, как избранница ловко бреет ему голову машинкой в ванной комнате его квартиры.
«Премиум-барбер на базе», — с юмором подписал актер.
Напомним, Тарас и Елена официально подтвердили свой роман летом 2026 года, хотя слухи об их отношениях ходили еще с весны 2025-го, когда их впервые заметили вместе во время прогулки во Львове.
Цымбалюк показал, как Светлицкая побрила ему голову instagram.com/taras.tsymbaliuk