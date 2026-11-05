«Премиум-барбер»: Цымбалюк показал, как Светлицкая побрила ему голову

Какую стрижку сделала актеру его любимая

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер Тарас Цимбалюк продемонстрировал поклонникам, как его нынешняя возлюбленная помогала ему сменить имидж. На своей странице в инстаграме звезда показал видео, где актриса Елена Светлицкая меняла ему стрижку.

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В разделе сториз Цимбалюк разместил кадры, как избранница ловко бреет ему голову машинкой в ванной комнате его квартиры.

«Премиум-барбер на базе», — с юмором подписал актер.

Напомним, Тарас и Елена официально подтвердили свой роман летом 2026 года, хотя слухи об их отношениях ходили еще с весны 2025-го, когда их впервые заметили вместе во время прогулки во Львове.