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Билык в салатовой шубе среди хвои высказалась о былой любви

Ирина Билык поделилась размышлениями на тему личной жизни, сняв видео под открытым небом.

Автор: Дмитрий Сыч
Билык в салатовой шубе среди хвои высказалась о былой любви
Задавать вопросы публике в постах для Билык стало традицией
instagram bilyk_iryna

Ирина Билык поделилась новым видео, снятым среди молодых сосен. Для этого певица выбрала яркую шубу и использовала композицию, которая вскоре получит украиноязычную версию.

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Речь идет о ее хите "Мне не жаль", который теперь будет называться "Не шкожа". Роликом исполнительница поделилась в инстаграме, предложив подписчикам поразмышлять над дилеммой.

Билык спросила, что хуже – встречать Новый год в одиночестве или провести его рядом с человеком, к которому уже нет чувств.

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К слову, 56-летняя артистка часто вовлекает аудиторию в разговоры и задает ей неожиданные вопросы. Однажды Ирина Билык кое-что спросила публику на фоне искусственного мужского достоинства.

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Теги:
Новый год, певица, Ирина Билык, шоу-бизнес, личная жизнь, личная жизнь звезд

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