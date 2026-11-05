Билык в салатовой шубе среди хвои высказалась о былой любви

Ирина Билык поделилась размышлениями на тему личной жизни, сняв видео под открытым небом.

Ирина Билык поделилась новым видео, снятым среди молодых сосен. Для этого певица выбрала яркую шубу и использовала композицию, которая вскоре получит украиноязычную версию.

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Речь идет о ее хите "Мне не жаль", который теперь будет называться "Не шкожа". Роликом исполнительница поделилась в инстаграме, предложив подписчикам поразмышлять над дилеммой.

Билык спросила, что хуже – встречать Новый год в одиночестве или провести его рядом с человеком, к которому уже нет чувств.

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К слову, 56-летняя артистка часто вовлекает аудиторию в разговоры и задает ей неожиданные вопросы. Однажды Ирина Билык кое-что спросила публику на фоне искусственного мужского достоинства.