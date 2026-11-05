Победительница Холостяка раскрыла проблемы со здоровьем

Инна Белень обнародовала волнения о том, что у нее "могут обнаружить злокачественные клетки".

Инна Белень – победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" – сообщила об ухудшении самочувствия. По словам блогерши, она болеет уже болем месяца, а назначенное лечение пока не дает желаемого результата.

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Недавно Инна ждала результатов обследований и опасалась, что причиной ее состояния может быть онкологическое заболевание. Однако эти страхи не подтвердились: злокачественных клеток в исследованной жидкости не обнаружили.

Врачи диагностировали у Белень серому – патологическое накопление жидкости, которое в ее случае сопровождается воспалением. Жидкость уже дважды откачивали, но она продолжает собираться снова. Более того, блогерша сообщила, что почти каждый вечер у нее повышается температура до 37,8 градуса.

Инна рассказала, что уже длительное время принимает различные препараты, в частности – антибиотики, но воспалительный процесс не проходит. Она также проходила лечение из-за бронхиальной обструкции. Длительная медикаментозная нагрузка, по ее словам, крайне истощила организм.

instagram innka_belen

instagram innka_belen

instagram innka_belen

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Теперь Белень планирует снова обратиться к медикам в Киеве, чтобы выяснить причину постоянного накопления жидкости и воспаления. В то же время она поблагодарила подписчиков за поддержку, которая сейчас имеет для нее особое значение.