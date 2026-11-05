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MamaRika оказалась в больнице и после наркоза обратилась к женщинам

Что произошло с певицей

Автор: Коваленко Наталья
MamaRika оказалась в больнице и после наркоза обратилась к женщинам
MamaRika оказалась в больнице и после наркоза обратилась к женщинам instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika рассказала подписчикам о плановой госпитализации. В инстаграм-сториз артистка запостила кадры из больничной палаты, где она лежала в постели и тяжело отходила от наркоза.

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Чтобы успокоить фанов, исполнительница сразу объяснила причину госпитализации. Как оказалось, MamaRika решила серьезно уделить внимание своему женскому здоровью. По словам звезды сцены, ей провели процедуру по установке внутриматочной спирали под общим обезболиванием.

«Девочки, поставила спираль. Короче, занимаюсь своим женским здоровьем. Основной месседж — я отхожу от наркоза. Заботьтесь о своем здоровье, девочки. Вы — прежде всего королевы. Занимайтесь своим здоровьем», — призвала подписчиц певица.

Видео снял муж певицы, юморист Сергей Середа, который все время оставался рядом и поддерживал любимую после процедуры.

MamaRika в больнице instagram.com/mamarika_official
MamaRika в больнице instagram.com/mamarika_official

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Теги:
шоу-бизнес, mamarika

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