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«Холостяк» Вячеслав Кравцов публично заступился за Анну Мишак после секс-скандала

Спортсмен обратился к хейтерам из-за контента 18+ участницы шоу

Автор: Коваленко Наталья
«Холостяк» Вячеслав Кравцов публично заступился за Анну Мишак после секс-скандала
«Холостяк» Вячеслав Кравцов публично заступился за Анну Мишак после секс-скандала instagram.com/stbua

Главный герой 15-го сезона шоу «Холостяк» Вячеслав Кравцов публично встал на защиту экс-участницы проекта Анны Мышак из-за скандала с ее интимными кадрами. Недавно блогер Богдан Беспалов раскрыл, что 32-летняя Мышак ранее снималась в контенте для взрослых под фамилией Савич.

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На проекте Анну представили как инженера по производству дронов. Женщина родом из Бердянска пережила тяжелую личную трагедию — ее муж-доброволец, служивший военным медиком, погиб при выполнении боевого задания на фронте.

Но после выхода 3-го выпуска шоу, в котором Анна покинула проект по решению Кравцова, Беспалов заявил о ее вероятной причастности к «клубничной» индустрии в период 2018–2022 годов.

Информация о прошлом девушки вызвала волну хейта в соцсетях. Один из интернет-пользователей написал в Threads с намеком: «Хоть Анна Мышак и ушла из шоу "Холостяк", но я все еще продолжаю ее смотреть. Если вы понимаете, о чем я».

Кравцов не оставил эту публикацию без внимания и написал под ней комментарий, чтобы защитить Анну от обесценивания. Баскетболист отметил, что никто, кроме Анны, не знает, что на самом деле она пережила и для чего собирала деньги.

«Не вижу ничего смешного. Вы не знаете человека и его прошлое, что он пережил, и какие вызовы были в его жизни. Может, она собирала деньги для беды, которая была в семье. Может, у нее были еще аргументы, о которых никто не знает. Так обесценивать человека нельзя. Бросьте камень, кто тут без греха», — эмоционально отреагировал Кравцов.

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Теги:
скандал, Холостяк, шоу-бизнес

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