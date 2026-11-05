Певица пожаловалась на сухую кожу

Автор: Коваленко Наталья

Не больно, но очень страшно: Полякова показала, как ей делают уколы красоты в руки instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова продемонстрировала подписчикам, на какие процедуры идет ради сохранения молодости. В инстаграм-сториз 47-летняя звезда сцены показала кадры из косметологической клиники, где ей делают процедуру омоложения кистей рук с помощью инъекций гиалуроновой кислоты и полинуклеотидов.

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Артистка призналась, что от природы имеет тонкую и сухую кожу на руках, из-за чего вены становятся более заметными. Во время процедуры Оля даже громко кричала от страха, ведь длинную иглу вводят глубоко под кожу.

«У меня очень такая сухая и тоненькая кожа на руках. И вены вылезают. Короче, решила все это дело зашить гиалуронкой», — поделилась Полякова.

Звезда заверила, что это не больно, но очень страшно. Однако позже призналась, что все-таки сделала местную анестезию. Артистка также отметила, что эффект от уколов заметен практически сразу.

Оля Полякова сделала уколы красоты в руки instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова сделала уколы красоты в руки instagram.com/polyakovamusic