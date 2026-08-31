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«Мы не выдержали»: Тарабарова эвакуировала детей из Киевщины после массовых обстрелов

Семья проживала недалеко от села Мила

Автор: Коваленко Наталья
«Мы не выдержали»: Тарабарова эвакуировала детей из Киевщины после массовых обстрелов
«Мы не выдержали»: Тарабарова эвакуировала детей из Киевщины после массовых обстрелов instagram.com/tarabarova

Украинская певица и многодетная мама Светлана Тарабарова сообщила, что вместе с мужем Алексеем Бондарем приняла решение срочно вывезти троих детей из загородного дома в Бучанском районе в более безопасный регион Украины. Причиной стал массированный обстрел вечером 28 августа 2026 года и последующая детонация на складах вблизи их общины.

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Певица опубликовала фото малышей из безопасного места и поделилась пережитым. Семья артистки находилась в своем доме в селе Дмитровка во время удара РФ. Вражеская атака вызвала сильный пожар и детонацию в соседнем селе Милая, взрывы от которой сильно испугали детей.

На фоне постоянных обстрелов Киевской области Светлана решила вывезти сына и дочерей в более спокойную область. Новое месторасположение семья из соображений безопасности не разглашает.

«Мы не выдержали. Эвакуировали детей в более спокойную область. Спасибо еще раз всем, кто волнуется и написал теплые слова. Жизнь — самое ценное из наших дорог», — написала певица в инстаграм-сториз.

Тарабарова эвакуировала детей из Киевщины instagram.com/tarabarova
Тарабарова эвакуировала детей из Киевщины instagram.com/tarabarova

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Теги:
шоу-бизнес, светлана тарабарова, война в Украине, дети звезд

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