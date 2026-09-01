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Дочь Кузьмы Скрябина сообщила о прилете в ее дом

Мария-Барбара показала последствия очередной атаки на Киев

Автор: Коваленко Наталья
Дочь Кузьмы Скрябина сообщила о прилете в ее дом
Дочь Кузьмы Скрябина сообщила о прилете в ее дом instagram.com/dr.barbara.kuzmenko

Дочь покойного лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко Мария-Барбара рассказала подписчикам, что дом, в котором она живет, получил повреждения во время очередного российского обстрела утром 1 сентября.

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Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Подольском районе Киева, вызвав возгорание на нескольких этажах.

По словам 29-летней Кузьменко, попадание пришлось на соседний подъезд. Она опубликовала в инстаграм-сториз фото здания со следами пожара и выбитыми стеклами.

Барбара отметила, что физически она и ее родные не пострадали, однако моральное состояние после пережитого остается тяжелым.

«Прилет в мой дом, в другой подъезд. Физически с нами все ок. Морально — без слов…», — поделилась единственная дочь Кузьмы Скрябина.

Дочь Кузьмы Скрябина сообщила о прилете в ее дом instagram.com/dr.barbara.kuzmenko
Дочь Кузьмы Скрябина сообщила о прилете в ее дом instagram.com/dr.barbara.kuzmenko

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Теги:
Кузьма Скрябин, шоу-бизнес, война в Украине, дети звезд

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