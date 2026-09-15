Кайли Дженнер обнажила спину и показала ягодицы в узких брюках

Звезда Семейства Кардашьян продвигает одежду собственного бренда.

Дженне показывает одежду собственного бренда на себе

Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала новинку собственного бренда на себе. На этот раз косметическая магнатка и предпринимательница устроила съемку в кожаных штанах, которые вскоре должны появиться в продаже.

Читай также: Беллуччи обнажила бедра в боди на песке

Для презентации Кайли вжилась в образ с откровенным настроением. Она позировала в серебристом топе с открытой спиной, который надела без бюстгальтера, и скини.

Публичная деятельница дополнила наряд тонкими босоножками на шпильках. В таком сочетании Дженнер напомнила героиню модных вечеринок начала нулевых.

instagram kyliejenner

instagram kyliejenner

instagram kyliejenner

instagram kyliejenner

instagram kyliejenner

instagram kyliejenner

instagram kyliejenner

instagram kyliejenner

Читай также: Леся Никитюк показала ягодицы и бедра в платье с отверстиями

Недавно 29-летняя Дженнер рассказала о желании увеличить грудь. Она объяснила, что хочет подобрать импланты, которые сделают бюст еще более заметным.

К слову, сейчас Кайли находится в отношениях с актером Тимоти Шаламе.