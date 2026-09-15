Кайли Дженнер обнажила спину и показала ягодицы в узких брюках
Звезда Семейства Кардашьян продвигает одежду собственного бренда.
Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала новинку собственного бренда на себе. На этот раз косметическая магнатка и предпринимательница устроила съемку в кожаных штанах, которые вскоре должны появиться в продаже.
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Для презентации Кайли вжилась в образ с откровенным настроением. Она позировала в серебристом топе с открытой спиной, который надела без бюстгальтера, и скини.
Публичная деятельница дополнила наряд тонкими босоножками на шпильках. В таком сочетании Дженнер напомнила героиню модных вечеринок начала нулевых.
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Недавно 29-летняя Дженнер рассказала о желании увеличить грудь. Она объяснила, что хочет подобрать импланты, которые сделают бюст еще более заметным.
К слову, сейчас Кайли находится в отношениях с актером Тимоти Шаламе.