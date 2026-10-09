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Почти догнала по росту: Кидман показала редкое фото с младшей дочерью

Как сейчас выглядит 15-летняя Фейт

Автор: Коваленко Наталья
Почти догнала по росту: Кидман показала редкое фото с младшей дочерью
Почти догнала по росту: Кидман показала редкое фото с младшей дочерью instagram.com/nicolekidman

Голливудская актриса Николь Кидман впервые за долгое время поделилась в соцсети снимками с младшей дочерью. На своей странице в инстаграме 59-летняя кинозвезда опубликовала кадр из парижского отеля, на котором позировала вместе с 15-летней Фейт. Девушка была одета в белое платье, украшенное кристаллами, а ее звездная мама появилась перед камерой в бежевой блузке и серых брюках.

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Кадр был сделан во время семейной поездки во Францию на Неделю моды. Публикацию актриса посвятила поддержке месяца осведомленности о раке молочной железы, ведь отель, где они остановились, был украшен розовой подсветкой.

«Розовый свет в честь месяца осведомленности о раке молочной железы. Спасибо за все, The Peninsula Paris», — подписала пост Кидман.

Во время пребывания в Париже Николь вместе с Фейт также посетила модный показ Chanel.

У Кидман и ее бывшего мужа Кита Урбана есть еще одна общая дочь — 18-летняя Сандей Роуз, которая активно строит модельную карьеру и в этом сезоне уже выходила на подиумы таких мировых брендов, как Valentino, Ann Demeulemeester и Christian Dior.

Николь Кидман с младшей дочерью instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман с младшей дочерью instagram.com/nicolekidman

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Теги:
Николь Кидман, шоу-бизнес, дети звезд

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