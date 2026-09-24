Как сейчас выглядит Фрэнсис Бин Кобейн

Автор: Коваленко Наталья

Первый выход за 8 лет: единственная дочь Курта Кобейна поразила появлением на красной дорожке

Единственная дочь покойного фронтмена культовой группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав совершила редкий выход в свет. 34-летняя модель, художница и продюсер Фрэнсис Бин Кобейн посетила специальный показ криминального триллера «Заступник».

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Появление Фрэнсис на мероприятии во вторник вечером, 22 сентября, в кинотеатре Landmark Theatres Sunset в Лос-Анджелесе стало ее первым публичным выходом на красную дорожку за последние 8 лет.

Фрэнсис Бин вышла к фотографам в стильном образе: оверсайз-куртке из коричневой кожи, потертой футболке с графическим принтом, черных шортах с кружевом и белых сапогах.

Стоит отметить, что Фрэнсис выступила исполнительным продюсером картины «Заступник». В центре сюжета фильма — помощник шерифа Тоби Сойер, который расследует запутанное дело об исчезновении тела и сталкивается с сетью коррупции. Картина выходит в мировой прокат 25 сентября.

В последние годы дочь Курта Кобейна ведет довольно закрытый образ жизни и сосредоточена на семье. Она замужем за Райли Хоуком, сыном известного скейтбордиста Тони Хоука. В сентябре 2024 года у супругов родился сын Ронин.

Фрэнсис Бин Кобейн Getty Images

Фрэнсис Бин Кобейн Getty Images

Фрэнсис Бин Кобейн Getty Images