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Первый выход за 8 лет: единственная дочь Курта Кобейна поразила появлением на красной дорожке

Как сейчас выглядит Фрэнсис Бин Кобейн

Автор: Коваленко Наталья
Первый выход за 8 лет: единственная дочь Курта Кобейна поразила появлением на красной дорожке
Первый выход за 8 лет: единственная дочь Курта Кобейна поразила появлением на красной дорожке
Getty Images

Единственная дочь покойного фронтмена культовой группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав совершила редкий выход в свет. 34-летняя модель, художница и продюсер Фрэнсис Бин Кобейн посетила специальный показ криминального триллера «Заступник».

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Появление Фрэнсис на мероприятии во вторник вечером, 22 сентября, в кинотеатре Landmark Theatres Sunset в Лос-Анджелесе стало ее первым публичным выходом на красную дорожку за последние 8 лет.

Фрэнсис Бин вышла к фотографам в стильном образе: оверсайз-куртке из коричневой кожи, потертой футболке с графическим принтом, черных шортах с кружевом и белых сапогах.

Стоит отметить, что Фрэнсис выступила исполнительным продюсером картины «Заступник». В центре сюжета фильма — помощник шерифа Тоби Сойер, который расследует запутанное дело об исчезновении тела и сталкивается с сетью коррупции. Картина выходит в мировой прокат 25 сентября.

В последние годы дочь Курта Кобейна ведет довольно закрытый образ жизни и сосредоточена на семье. Она замужем за Райли Хоуком, сыном известного скейтбордиста Тони Хоука. В сентябре 2024 года у супругов родился сын Ронин.

Фрэнсис Бин Кобейн
Фрэнсис Бин Кобейн
Getty Images

Фрэнсис Бин Кобейн
Фрэнсис Бин Кобейн
Getty Images

Фрэнсис Бин Кобейн
Фрэнсис Бин Кобейн
Getty Images

Фрэнсис Бин Кобейн
Фрэнсис Бин Кобейн
Getty Images

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Теги:
шоу-бизнес, дети звезд

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