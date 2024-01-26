Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 26 января 2024 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Автор: Сайко Леся

Гороскоп на 26 января 2024 года для всех знаков зодиака

Сегодня 26 января 2024 года — день инвестиций для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 26 января.

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Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 26 января и предсказала, что некоторых знаков Зодиака ждет решение, связанное з деньгами.

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на день 26 января 2023 для всех знаков зодиака

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Семейные пары проведут страстный вечер. Одиноким знакам предстоит очень волнующий и кокетливый день. Романтика в вашем ближайшем будущем! Юпитер следует за вами, куда бы вы ни пошли. Ваши счастливые числа — 44 и 12.

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Путешествовать – это здорово, но путешествовать с друзьями – еще лучше. Сформируйте группу людей, которые готовы путешествовать вместе, и начните планировать уже сегодня.

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Сегодня вашему коллеге Стрельцу понадобится ваша помощь. Это будет прекрасная возможность немного с ними познакомиться. Будьте добры к незнакомцу, несмотря на то, что происходит много всего.

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Если у вас были проблемы с депрессией или тревогой, и вы чувствуете, что ситуация ухудшается, без колебаний позвоните своему терапевту. Не чувствуйте себя обязанным вступать в отношения только потому, что вам комфортно в отношениях.

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Путешествия сегодня просто не рекомендуются. Было бы лучше, если бы вы остались дома и соблюдали социальную дистанцию. Вы можете почувствовать, что вам нужно сменить работу. Что-то беспокоило вас до глубины души.

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Возможно, сегодня вам повезет с фиксированными знаками. Было бы лучше, если бы вы сегодня не играли со своими доходами. Убедитесь, что вы делаете все возможное, чтобы оставаться в безопасности. Ситуация в мире может показаться непредсказуемой и пугающей.

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Вы можете почувствовать необходимость сказать что-то искреннее людям, которые вам небезразличны. При Луне в Водолее вы просто наполняетесь положительным зарядом.

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У одиноких Скорпионов может случиться неожиданная встреча со старым любовным интересом, который может перерасти в нечто большее. Вам следует быть более открытыми со своими партнерами, когда дело касается эмоций, иначе они рискуют потерять интерес своего партнера.

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Стрельцы, ищущие возможность начать новый бизнес, получат прекрасную возможность сделать это в следующем периоде с недвижимостью и получат наибольший успех. Стрельцам, которые уже трудоустроены, следует избегать больших деловых рисков в этот период и действовать осторожно.

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Счастливые числа в этот период — 11, 23 и 29. Испытайте удачу в лотерее. Впереди нас ждут неспокойные времена, когда дело касается эмоций. Вы должны принять то, что чувствуете, и иметь возможность свободно сообщать об этом своим друзьям или романтическому партнеру, иначе эмоции захлестнут вас и опустошат.

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Остерегайтесь респираторной инфекции. Избегайте скоплений людей и общественного транспорта. Было бы лучше, если бы сегодня на вашем лице была маска. Время не благоприятствует путешествиям, так как есть вероятность потерять вещи во время путешествия.

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Гороскоп склонен представить этот день как перспективный, сделайте решительный шаг веры, и ваша личная жизнь соберет награды. Цените каждую новую длительную связь, больше улыбайтесь и обращайтесь к людям с уверенностью.