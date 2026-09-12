Рецепт выходного дня: шоколадный пирог с грушами

Автор: Мельник Анна

Выходные — идеальное время, чтобы замедлиться, наполнить дом ароматом свежей выпечки и собрать близких за душевным чаепитием. Классическое дуэт сочной сладости спелой груши и горчинки тёмного шоколада на пышном бисквитном тесте никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

Спелые груши — 3 шт.

Тёмный шоколад — 100–150 г

Куриные яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 80 г (+ немного для смазывания формы)

Пшеничная мука — 200 г

Молоко — 150 мл

Сахар — 150 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Способ приготовления: