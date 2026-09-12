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Рецепт выходного дня: шоколадный пирог с грушами

Автор: Мельник Анна
Рецепт выходного дня: шоколадный пирог с грушами
Шоколадный пирог с грушами. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Выходные — идеальное время, чтобы замедлиться, наполнить дом ароматом свежей выпечки и собрать близких за душевным чаепитием. Классическое дуэт сочной сладости спелой груши и горчинки тёмного шоколада на пышном бисквитном тесте никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

  • Спелые груши — 3 шт.
  • Тёмный шоколад — 100–150 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 80 г (+ немного для смазывания формы)
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Молоко — 150 мл
  • Сахар — 150 г
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Разделите яйца на белки и желтки. Белки взбейте миксером до крепкой пышной пены. В отдельной миске растирайте желтки с сахаром, затем взбейте их с размягчённым сливочным маслом. Влейте молоко, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и вымешайте всё до однородности.
  2. Аккуратно введите взбитые белки в масляную массу, перемешивая силиконовой лопаткой снизу вверх. Мелко порубите тёмный шоколад ножом, всыпьте в готовое тесто и ещё раз мягко перемешайте.
  3. Смажьте форму для выпечки (оптимально — диаметром 23 см) маслом. Вылейте половину теста. Нарежьте груши тонкими ломтиками и выложите большую их часть поверх теста. Залейте оставшимся тестом и выложите сверху финальный слой фруктовых пластинок.
  4. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 180 °C духовку примерно на 50 минут. Готовность проверьте wooden шпажкой — она должна выходить из центра сухой.
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Теги:
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