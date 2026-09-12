Рецепт выходного дня: шоколадный пирог с грушами
Шоколадный пирог с грушами. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Выходные — идеальное время, чтобы замедлиться, наполнить дом ароматом свежей выпечки и собрать близких за душевным чаепитием. Классическое дуэт сочной сладости спелой груши и горчинки тёмного шоколада на пышном бисквитном тесте никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
- Спелые груши — 3 шт.
- Тёмный шоколад — 100–150 г
- Куриные яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 80 г (+ немного для смазывания формы)
- Пшеничная мука — 200 г
- Молоко — 150 мл
- Сахар — 150 г
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Разделите яйца на белки и желтки. Белки взбейте миксером до крепкой пышной пены. В отдельной миске растирайте желтки с сахаром, затем взбейте их с размягчённым сливочным маслом. Влейте молоко, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и вымешайте всё до однородности.
- Аккуратно введите взбитые белки в масляную массу, перемешивая силиконовой лопаткой снизу вверх. Мелко порубите тёмный шоколад ножом, всыпьте в готовое тесто и ещё раз мягко перемешайте.
- Смажьте форму для выпечки (оптимально — диаметром 23 см) маслом. Вылейте половину теста. Нарежьте груши тонкими ломтиками и выложите большую их часть поверх теста. Залейте оставшимся тестом и выложите сверху финальный слой фруктовых пластинок.
- Отправьте пирог в предварительно разогретую до 180 °C духовку примерно на 50 минут. Готовность проверьте wooden шпажкой — она должна выходить из центра сухой.