Солнечные и лунные затмения в 2024 году: календарь

В 2024 ожидается четыре затмения (два солнечных и два лунных).

Автор: Сайко Леся

Во время лунного затмения Луна кажется темной или тусклой. Это происходит потому, что Земля расположена точно между Луной и Солнцем, блокируя попадание большей части солнечного света на поверхность Луны. Вместо этого тень Земли отбрасывается на поверхность Луны.

Иногда во время затмения Луна кажется красновато-оранжевой. Это связано с тем, что часть солнечного света проходит через атмосферу Земли. Но это удается только при более длинных волнах; это красный и оранжевый цвета.

Лунное затмение происходит только в полнолуние. Технически затмение видно со всей ночной стороны Земли, но во время полутеневого затмения затемнение освещенности Луны незначительно.

Во время солнечного затмения Луна закрывает Солнце из поля зрения. Луна, Земля и Солнце выровнены, а Луна застряла посередине. Если выравнивание идеальное, Луна полностью закрывает нам обзор Солнца, отбрасывая свою темную тень на Землю. Если выравнивание немного смещено от центра, Луна может лишь частично закрывать нам обзор Солнца.

Хотя лунные и солнечные затмения происходят с одинаковой частотой (всего от 4 до 7 раз в год), солнечные затмения можно увидеть редко, поскольку каждый раз их видно только с небольшого участка Земли. Солнечные затмения видны только в определенных областях, и для безопасного просмотра требуется защита глаз.

Когда затмения в 2024 году: календарь

Когда ожидать затмения в 2024 году:

24–25 марта — полутеневое лунное затмение.

Кто увидит: большая часть Европы, Северная/Восточная Азия, Большая часть Австралии, Большая часть Африки, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Арктика, Антарктида.

8 апреля — полное солнечное затмение.

Кто увидит: Запад Европы, Северная Америка, Север Южной Америки, Тихий океан, Атлантический океан, Арктика.

17–18 сентября — Частное лунное затмение.

Кто увидит: Европа, большая часть Азии, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Арктика, Антарктида.

2 октября — кольцевое солнечное затмение.

Кто увидит: Юг Северной Америки, большая часть Южной Америки, Тихий океан, Атлантика, Антарктида.

Затемнение в 2024 году: что нельзя делать

Коридор затемнений – это не срок, а определенный период времени. Наиболее неблагоприятными являются дни его начала и завершения, то есть дни затемнений. Период между ними оказывает влияние на людей сугубо индивидуально. Впрочем, есть общие рекомендации, чего все-таки не стоит делать в этот промежуток времени: