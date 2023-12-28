Календарь фаз Луны на январь 2024 года в Украине.

Автор: Сайко Леся

В этом календаре фаз Луны показаны все фазы на будущий январь 2024 года. Этот месяц начнется в понедельник, 1 января, с фазы Убывающей Луны. Изучите январский календарь фаз Луны подробней в нашей статье.

Лунный календарь на январь 2024 года поможет правильно спланировать важные дела и события месяца с учетом лунных фаз, благоприятных и неблагоприятных дней по календарю. В астрологии считается, что Луна влияет на разные сферы жизни человека и чтобы удачно начать и завершить все дела лучше ориентироваться на лунный календарь на январь 2024.

Январь 2024: фазы Луны

Лунные фазы возникают в результате взаимодействия движений Солнца, Луны и Земли. За год Луна совершает тринадцать обходов вокруг Земли, т. е. тринадцать лунных периодов. Каждый лунный цикл длится около 28 дней.

Новолуние: 11 января в 13:57 по Киеву.

Полнолуние: 25 января в 19:54 по Киеву.

Растущая Луна: 12-24 января.

Убывающая Луна: 1-10 января, 26-31 января.

Благоприятные дни в лунном календаре на январь 2024 года

Благоприятные дни – 2, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 24, 27, 28 лунные сутки.

Благоприятные лунные дни для начала новых дел в январе 2024 года: 12, 17-18, 20, 24 января.

Для хирургических операций: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25.

Удаление зубов: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29.

Лечение зубов: 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29.

Для посадки цветов: 19, 20, 23, 24.

Для дорогих покупок (квартира, авто, техника): 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31.

Стрижка и окрашивание волос: 1-3, 10, 19, 28, 30-31.

Маникюр и педикюр: 1, 2, 6-9, 14-17, 21-24, 28-21.

Похудение: 6, 10, 12, 21, 24, 25, 28.

Удаление бородавок: 14-20, 22-27.

Эпиляция и депиляция: 2, 3, 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31.

Лунный календарь на январь 2024: неблагоприятные дни

Будьте осторожны в эти дни: 6, 7 января.