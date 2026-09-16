Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года
Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в октябре 2026
Планируете обновление имиджа этой осенью? Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года подскажет, когда поход в салон принесет максимальную пользу: волосы станут густыми и блестящими, а стрижка надолго сохранит форму и добавит уверенности.
Когда стричь волосы в октябре 2026
Идеальные дни для визита к стилисту
Самое лучшее время для смены имиджа, кардинальных стрижек и экспериментов с длиной: 2, 7, 8, 15, 18, 29 октября. Волосы будут расти крепкими и здоровыми.
Благоприятные даты
Отличный период для поддержания формы, обновления кончиков и уходовых процедур: 9, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26 октября.
Нейтральные дни
Время, когда результат визита в салон будет предсказуемым, но без особых сюрпризов: 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 20, 27, 28, 31 октября.
Неудачные даты
Дни, когда стрижку лучше отложить, чтобы избежать быстро секущихся кончиков и непослушных прядей: 11, 19, 22, 25 октября.
Самые неблагоприятные дни
Категорически не рекомендуется стричь волосы: 10 и 30 октября. Астрологический фон в эти дни может негативно сказаться на структуре волос.