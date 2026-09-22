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Лунный календарь покупок на октябрь 2026 года

Принимая во внимание советы лунного календаря, оберегайте себя от неудачных покупок и лишних трат.

Автор: Мельник Анна
Лунный календарь покупок на октябрь 2026 года
Фото: magnific.com

Планируете крупную сделку, обновление гардероба или покупку мечты? Лунный календарь шопинга на октябрь 2026 года поможет выбрать идеальный день, чтобы инвестиции оправдали себя, а покупки приносили только радость и долговечность.

Лунный календарь покупок на октябрь 2026 года

Дни для масштабных инвестиций

Самый сильный и благоприятный период для заключения крупных сделок — покупки недвижимости, авто, ценных бумаг и дорогостоящей техники: 11, 18, 24 октября. Все финансовые операции пройдут легко и без скрытых рисков.

Отличное время для шопинга

Удачные даты для обновления гардероба, покупки гаджетов, предметов интерьера и подарков близким: 9, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 27 октября.

Нейтральный период

Время для повседневных бытовых расходов, мелких покупок и базовых нужд: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 21, 22, 29, 30, 31 октября.

Дни спонтанных трат и сомнений

Даты, когда лучше воздержаться от необдуманных приобретений, чтобы не пожалеть о потраченных средствах: 4, 7, 12, 13, 14, 19, 23, 28 октября.

Запретный день для финансов

Категорически не рекомендуется совершать любые крупные сделки, брать кредиты или делать серьезные покупки 10 октября — высок риск финансовых потерь.

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Теги:
деньги, финансы, покупки, лунный календарь

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