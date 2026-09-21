АфишаАфиша
Русский Українська

Лунный календарь маникюра на октябрь 2026 года

Луна подскажет, когда лучше делать маникюр в октябре.

Автор: Мельник Анна
Лунный календарь маникюра на октябрь 2026 года
Фото: magnific.com

Мечтаете об идеальном маникюре, стойком покрытии и здоровых, крепких ногтях? Лунный календарь нейл-ухода на октябрь 2026 года подскажет, в какие даты визит к мастеру принесет максимум удовольствия и безупречный результат, а когда лучше дать ногтям отдохнуть.

Лунный календарь маникюра на октябрь 2026 года

Идеальное время для нейл-арта

Самый благоприятный период для воплощения трендового дизайна, наращивания, глубокого ухода и кардинальной смены формы: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября. Покрытие продержится максимально долго, а кутикула останется ухоженной.

Отличные даты для гигиенического ухода

Хорошие дни для классического маникюра, коррекции, покрытия в лаконичных нюдовых оттенках и укрепляющих процедур: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 24, 25 октября.

Нейтральные дни

Время для базового самостоятельного ухода, опиливания формы и нанесения питательного масла: 9, 22, 23, 27 октября.

Не самые удачные даты

Дни, когда гелевое покрытие может отслаиваться быстрее обычного, а ногти становятся более ломкими: 1, 2, 3, 4, 26, 28, 29, 30, 31 октября.

Главный табу-день

Категорически не рекомендуется проводить процедуру 10 октября, чтобы избежать микро-травм и ослабления ногтевой пластины.

Читайте нас в Google.News
Теги:
маникюр, лунный календарь, красота

Статьи по теме

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2026 года
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2026 года
Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года
Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года
Модные стрижки на осень 2026: 3 варианта, которые стоит попробовать
Модные стрижки на осень 2026: 3 варианта, которые стоит попробовать
Как ухаживать за зоной декольте: ТОП рекомендаций
Как ухаживать за зоной декольте: ТОП рекомендаций
Не спешите выбрасывать старые наволочки: 12 полезных и креативных идей для дома
Не спешите выбрасывать старые наволочки: 12 полезных и креативных идей для дома
Лолита на концерте в Сочи бранью отреагировала на атаку беспилотниками
Лолита на концерте в Сочи бранью отреагировала на атаку беспилотниками

Личность дня

ТОП-6 лучших фильмов с Тупаком Шакуром

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK