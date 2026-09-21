Луна подскажет, когда лучше делать маникюр в октябре.

Автор: Мельник Анна

Мечтаете об идеальном маникюре, стойком покрытии и здоровых, крепких ногтях? Лунный календарь нейл-ухода на октябрь 2026 года подскажет, в какие даты визит к мастеру принесет максимум удовольствия и безупречный результат, а когда лучше дать ногтям отдохнуть.

Лунный календарь маникюра на октябрь 2026 года

Идеальное время для нейл-арта

Самый благоприятный период для воплощения трендового дизайна, наращивания, глубокого ухода и кардинальной смены формы: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября. Покрытие продержится максимально долго, а кутикула останется ухоженной.

Отличные даты для гигиенического ухода

Хорошие дни для классического маникюра, коррекции, покрытия в лаконичных нюдовых оттенках и укрепляющих процедур: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 24, 25 октября.

Нейтральные дни

Время для базового самостоятельного ухода, опиливания формы и нанесения питательного масла: 9, 22, 23, 27 октября.

Не самые удачные даты

Дни, когда гелевое покрытие может отслаиваться быстрее обычного, а ногти становятся более ломкими: 1, 2, 3, 4, 26, 28, 29, 30, 31 октября.

Главный табу-день

Категорически не рекомендуется проводить процедуру 10 октября, чтобы избежать микро-травм и ослабления ногтевой пластины.