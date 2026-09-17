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Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2026 года

Рассказываем, какие дни второго месяца осени наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда с окрашиванием стоит подождать

Автор: Мельник Анна
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2026 года
Фото: magnific.com

Готовы к ярким изменениям или хотите вернуть волосам сочный, глубокий оттенок? Лунный календарь окрашивания на октябрь 2026 года подскажет, когда пигмент ляжет идеально, цвет сохранится максимально долго, а сама процедура подарит волосам глянцевый блеск и шелковистость.

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2026 года

Идеальные дни для смены цвета

Лучшее время для кардинального окрашивания, сложного мелирования, балаяжа или сложных техник: 5, 7, 8, 11, 15, 17, 26, 27 октября. Цвет получится стойким, насыщенным и предсказуемым.

Благоприятные даты

Отличный период для закрашивания седины, тонирования, поддержания привычного оттенка и уходовых процедур: 2, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 октября.

Нейтральные дни

Даты, когда эффект от процедур будет стандартным, но для сложных экспериментов лучше выбрать другое время: 4, 6, 12, 13, 31 октября.

Рискованные числа

Дни, когда пигмент может вымываться быстрее обычного, а результат — немного отличаться от задуманного: 1, 3, 9, 23, 25 октября.

Самые неблагоприятные дни

Категорически не рекомендуется менять цвет или наносить стойкие красители 10 и 30 октября, чтобы сохранить здоровье и структуру волос.

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Теги:
лунный календарь, красота

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