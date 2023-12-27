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Гороскоп на январь 2024 для всех знаков зодиака

Что принесет вашему знаку зодиака первый месяц 2024 года? Вот ваши гороскопы на январь 2024 года.

Автор: Сайко Леся
Гороскоп на январь 2024 для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2024 для всех знаков зодиака
коллаж/freepik.com

2024 год представляет собой подготовку к новой эпохе и новой реальности. Ускорение технологий выйдет за пределы в 2024 году, а последствия всего, что будет изобретено и продвинуто в 2024 году, будут ощущаться в ближайшие два года. 

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Вот предсказания для каждого из знаков Зодиака на январь 2023 год:

Овен

В январе 2024 года нас ждет одно из самых значимых астрологических событий года – вход Солнца и Плутона в Водолей. Для вас это означает вашу силу влияния и вашу способность продемонстрировать себя и поделиться с миром.

Телец

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Январь станет для вас месяцем безграничных исследований. Это буквальное избавление от старого, чтобы освободить место для нового. Итак, дайте себе свободу двигаться вперед по пути, не привязывая себя к каким-либо жестким планам, в которых нет места для вашей гибкости. Это уникальное окно для экспериментов, шанс бросить вызов вашим предвзятым представлениям о мире. Выход за пределы привычного на некоторое время может открыть двери для впечатлений, которые вызовут у вас трепет.

Близнецы

Если вы думаете, что просто путешествовать по поверхности достаточно, подумайте дважды; Планетарный танец Козерога в вашей зоне трансформации тянет вас в тень. Итак, если общение кажется вам менее заманчивым, спишите это на космический цирк. Этот период дает мощный импульс для погружения в свою сокровенную сущность, раскрытия новых повествований и видений. Когда Полнолуние украшает Льва 26-го числа, оно служит катализатором для достижения ваших целей первого квартала, вооружая вас инструментами для воплощения их в жизнь.

Рак

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Ваша зона отношений никогда не была такой загруженной. Примите спонтанность, поскольку этот месяц специально создан для сотрудничества — изучения партнерских отношений, которые могут пролить свет на те части вас самих, которыми вы не хотели делиться. Творческие союзники с правильным взаимодействием могут не только уточнить ваши планы, но и выступить в роли поддержки, к которой стремился ваш внутренний ребенок.

Лев

Мы все склонны уделять больше внимания своему здоровью в январе и, как правило, снижать его к концу месяца, но в этом месяце вы будете сосредоточены на своем здоровье и балансе работы. Особенно, когда Марс 5-го числа переходит в знак Козерога. Если в прошлом году вы почувствовали себя выгоревшим, сейчас самое время применить практический подход к созданию необходимых границ, чтобы вам не приходилось повторять токсичные шаблоны.

Дева

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Откройте для себя романтические способы привнести романтику в свой день, поскольку ваш дом творчества и свиданий наполняется яркой свежей энергией, напоминая вам, что вам пора залезть в сумку возвышенной жизни. Будь то побаловать себя букетом цветов или остановиться, чтобы насладиться утренним пением птиц, эти маленькие паузы дают новую оценку дару жизни.

Весы

Говорят, дом там, где сердце, и это идеальный момент, чтобы открыть для себя чувство принадлежности. Предстоящее Полнолуние во Льве 26-го числа знаменует собой возможность познакомиться с новыми лицами и укрепить вашу приверженность обществу. Независимо от того, посвящаете ли вы время волонтерству в местном общественном центре или предлагаете помощь нуждающемуся, примите бескорыстную мотивацию и станьте свидетелем действительно полезного характера этих действий.

Скорпион

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Приготовьтесь к вихрю идей и планов, проносящихся у вас в голове и закладывающих основу для вашего приключения по построению мира в 2024 году. Не ждите, пока что-то придет к вам, поэтому быстро действуйте в соответствии с новыми вдохновениями, которые вы будете направлять с каждой минутой. Встретьтесь со вселенной на полпути и примите активные меры, чтобы реализовать свое безграничное воображение в реальном времени. Все, что вам нужно делать, это следить за своим творческим пульсом, чтобы не попасть в ловушку сомнений в каждом своем шаге. Или создавайте вызывающие страх повествования, которые опираются на вымысел, а не на правду.

Стрелец

Ваши ценности и принципы будут в центре внимания в этом месяце, призывая вас оставаться стойкими в своих убеждениях, даже когда вы сталкиваетесь с заманчивыми предложениями, которые не соответствуют вашему идеалу. Из всех знаков зодиака вы больше, чем кто-либо другой, придаете большое значение жизни в гармонии со своей собственной философией, и в данный момент крайне важно не отступать назад.

Козерог

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Теперь, когда ретроградный Меркурий подошел к предпоследнему концу, вы, вероятно, обнаружили, что ваши рабочие привычки и даже семейная жизнь нуждаются в изменении. Итак, в первые две недели января задайте себе вопрос: «Какие новые коррективы в рабочей жизни я могу внести, чтобы моя повседневная жизнь протекала более гладко?». По мере вашего роста и развития ваш образ жизни также должен адаптироваться к тому, где вы расширяетесь и расширяетесь. Месяц, когда вы находитесь в центре всего, и признание приходит вместе с пакетом. А Новолуние в Козероге, украшающее ваш домашний знак 11-го числа, открывает новые двери обретенной уверенности.

Водолей

Для достижения оптимальных результатов уделите приоритетное внимание соблюдению своих границ и используйте силу сказать «нет». Меркурий, Венера, Марс и даже Новолуние раскрываются на уровне души между 5-м и 23-м числами. Ваше будущее «я» поблагодарит вас за то, что вы включили свой телефон и дневник в «режим не беспокоить», чтобы вы могли подготовиться к входу в метафорическую пещеру. Пространство глубоких метаморфоз, где отвлекающие факторы намеренно спрятаны. Относитесь к этому времени так, как если бы вы были заперты в комнате художника, имея только краски и холст, чтобы занять себя.

Рыбы

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В прошлом году вы находились в процессе кристаллизации своих бесчисленных личностей и открытия того, кто вы есть на самом деле. Сатурн в Рыбах был мудрым учителем, помогающим вам достичь нового уровня внутренней силы и более глубокого понимания ваших убеждений и того, как каждое из них до сих пор направляло вашу жизнь. Когда вы вступаете в новый год, Меркурий, Марс, Венера и Новолуние накапливаются в вашем доме будущих видений, призывая вас реализовать свои мечтательные амбиции.

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Теги:
гороскоп, астрология, астропрогноз, знаки зодиака, 2024 год

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