Снова «ангел» Victoria's Secret: экс-муж Бюндхен тайно встречается с известной супермоделью

Том Брэди закрутил роман с Кэндис Свейнпол

Автор: Коваленко Наталья

Звезда американского футбола Том Брэди и южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол начали встречаться. О романе звездной пары сообщило издание People со ссылкой на близкие источники.

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По словам инсайдеров, 49-летний спортсмен и 38-летняя «ангел» Victoria’s Secret тайком находятся в отношениях уже несколько месяцев.

«Они встречаются уже достаточно давно. Оба живут в Майами, так что это очень удобно. Они проводят вместе очень много времени», — делится источник.

Другой собеседник издания отметил, что Кэндис держала отношения в строгой тайне и рассказала о них только самым близким: «Когда они встречались, то прилагали максимум усилий, чтобы не попасться на глаза папарацци».

Для Брэди это не первый роман с топовыми моделями. На протяжении 13 лет он был женат на Жизель Бюндхен, с которой воспитывает 16-летнего сына Бенджамина и 13-летнюю дочь Вивиан. Также у спортсмена есть 19-летний сын Джон от актрисы Бриджет Мойнахан. После развода Брэди приписывали романы с Ириной Шейк, Ким Кардашьян и Аликс Эрл.

Кэндис Свейнпол в течение 14 лет состояла в отношениях с манекенщиком Херманном Николи, с которым рассталась в 2018 году. Пара воспитывает двоих общих сыновей — 10-летнего Анакана и 7-летнего Ариэля.

Официальные представители Тома и Кэндис пока не давали комментариев.