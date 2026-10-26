Ведущий рассекретил, появилась ли у него новая возлюбленная

Автор: Коваленко Наталья

Бедняков рассказал о личной жизни через 2 года после развода instagram.com/biedniakov

Известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков впервые за долгое время прокомментировал свою личную жизнь после развода с актрисой Анастасией Короткой. Пара объявила о разрыве в октябре 2024 года после 16 лет отношений.

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Отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, Бедняков объяснил, почему не делится новостями о романтических отношениях. По словам Андрея, сейчас у него нет избранницы.

«Когда появятся (если это произойдет), то, конечно, покажу. Просто так что-то выставлять — не мое. Я не из тех, кто бахвалится. Серьезные отношения — это когда ты не просто так пишешь "любимая" и "я тебя люблю"», — подчеркнул шоумен.

По словам телеведущего, сейчас все свое свободное время он посвящает самым родным людям. Андрей вместе с бывшей женой воспитывают 11-летнюю дочь Ксению и 4-летнего сына Остапа.

«Пока единственные серьезные отношения у меня сейчас — это отношения с детьми и собакой», — пошутил Бедняков.