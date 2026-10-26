Дорнальд Трамп во время речи похвалил ягодицы Ники Минаж

Президент США посвятил часть своей речи чужим частям тела.

Дональд Трамп оказался в центре обсуждений после комментария о внешности реперши Ники Минаж. Инцидент произошел во время республиканского митинга в Мичигане, где артистка появилась вместе с политиком на одной сцене.

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Минаж, ранее потерявшая около 10 миллионов инстаграм-подписчиков из-за активной поддержки Трампа, выступила на мероприятии в костюме Gucci. Президент представил ее как королеву рэпа и пошутил, что артистка может затмить его популярностью. Певица похвалила Трампа и призвала собравшихся поддержать республиканцев на выборах.

До появления исполнительницы на сцене политик вспомнил о ее ягодицах. Во время речи Трамп отметил, что не мог не обратить внимания на ягодицы Минаж, и добавил, что она выглядит прекрасно и является умной женщиной.

Реперша восприняла высказывания с улыбкой, встала и помахала зрителям. Трамп, похоже, осознал неоднозначность своего комментария, поэтому извинился и выразил надежду, что не оскорбил артистку. Он также подчеркнул, что ее давно знают и любят.

Высказывание президента вызвало бурную реакцию в соцсетях. Часть пользователей раскритиковала его за сексуализацию внешности певицы, другие назвали поведение политика странным и высмеяли его манеру общения.

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Кое-кто из комментаторов обратил внимание на то, что у Минаж есть супруг, а Трамп женат, и поставили под сомнение уместность подобных шуток на публичном мероприятии. А еще в одном отзыве говорится, что президент регулярно становится поводом для новых интернет-мемов.