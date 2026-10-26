Ведущая показала кадры, сделанные за несколько недель до родов

Автор: Коваленко Наталья

Витвицкая впервые поделилась фотосессией с беременности и ответила на слухи о суррогатной маме instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая празднует первый месяц жизни своего сына Устима. По случаю этой даты 46-летняя телезвезда решила впервые опубликовать снимки, сделанные накануне родов.

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В своем инстаграме Соломия поделилась кадрами с фотосессии, где на девятом месяце беременности демонстрировала обнаженный животик. В подписи знаменитость призналась, что долгое время не решалась делиться этими снимками из-за неоднозначной реакции пользователей сети на ее беременность.

«Знаете, что интересно? Показываешь живот — "Зачем? Это некрасиво". Не показываешь — "Ага, суррогатная мама вынашивает, живот накладной". Словом, угодить всем не получится. Поэтому я решила просто сохранить эту красоту для себя», — объяснила ведущая.

Витвицкая сейчас просматривает эти фото с особым трепетом и продолжает удивляться, как в последнее время изменилась ее жизнь.

«И теперь, когда нашему мальчику уже почти месяц, эти кадры для меня совсем особенные. Тогда он еще жил во мне. А сегодня я уже могу обнимать его, целовать и удивляться, как быстро изменилась наша жизнь», — написала Соломия.

Напомним, что отцом ребенка является второй муж Витвицкой, военнослужащий ВСУ Алексей Ситайло, который до полномасштабного вторжения работал судьей на Сумщине.

Соломия Витвицкая во время беременности instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая во время беременности instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая во время беременности instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая во время беременности instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая во время беременности instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая во время беременности instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая во время беременности instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая во время беременности instagram.com/solomiyavitvitska