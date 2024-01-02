Могилевская рассекретила имена приемных дочерей

Певица удочерила сестер-сирот в начале полномасштабной войны

Автор: Коваленко Наталья

Украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая в новогоднюю ночь объявила о том, что усыновила двоих детей, поделилась новыми подробностями их воспитания. Певица опубликовала в Инстаграм видео из интервью ведущей ICTV Елене Фроляк, где рассказала, что забрала из приюта двух девочек-сестер. На момент удочерения в 2022 году им было два года и 10 лет.

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48-летняя звезда сцены рассекретила, что новых членов ее семьи зовут Мишель и София. Наталья объяснила, что почти два года скрывала материнство, чтобы дать дочерям время для адаптации. Артистка добавила, что у девочек была сложная жизнь.

Также Могилевская призналась, что все еще учится быть мамой: она читает книги о воспитании детей и обращается за помощью к специалистам. Кроме того, она открыла курсы для родителей в своей детской талант-школе.

«Я серьезно думала, перед тем как взять эту ответственность, потому что я не являюсь мамой. Сегодня, да. Но тогда я не понимала, и мне нужно было учиться. Я читаю кучу книг, как воспитывать детей. Потому что когда ребенок в твоей жизни с момента рождения, ты успеваешь научиться. А когда сразу почти подросток... Сегодня им, соответственно, 3,5 и 12 лет. Я сумасшедшая мама. Я обычно просыпаюсь в 5:00. Раньше я делала медитации, а сейчас я читаю книги о воспитании детей, подчеркиваю все карандашом, в сложных ситуациях общаюсь с профессионалами, что мне делать. Все знания, они, на самом деле, очень просты. Но когда я в своей детской школе сделала родительский курс... что вы думаете? Кто пришел на эти бесплатные курсы? Я и мои учителя. То есть, родители уверены, что они делают все правильно», — поделилась Могилевская.

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