Цымбалюк высказался о стереотипах в отношении женщин в возрасте 35+

Актер заступился за женщин из-за давления общества

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер и экс-участник «Холостяка» Тарас Цимбалюк высказался о двойных стандартах в обществе касательно возраста мужчин и женщин, а также давления, с которым сталкиваются женщины после 35 лет.

«Женщина 35-40 — ну это уже не то, а чувак 45+ — ну почему, это перспективный мальчик. Почему у нее есть какой-то срок годности, а чувак после 40 — это, ну, такой бессрочный поиск себя?», — возмутился Тарас в новом видео в инстаграме.

По мнению артиста, общество часто навязывает женщинам требования о том, что они должны успеть сделать к определенному возрасту, в частности это касается замужества и рождения детей. Цимбалюк привел пример ситуации, когда женщина поддается этому давлению, вступает в брак, но со временем сталкивается с неуважением со стороны мужа.

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«Что вообще внушает социум женщинам 40+? Когда ты выйдешь замуж, когда ты кого-то найдешь, пора рожать детей, смотри, а то так и останешься одна, ну, типа, максимум с котом. Типа, что, она должна успеть выполнить чей-то надуманный, внушенный, долбаный план? Ну хорошо, смотрите, представим, что она послушала вас, вышла замуж, свадьбу сыграли, фоточки выложили, подруги позавидовали, адекватные подруги порадовались, мама довольна, пристроили дочку, все четко. Проходит пару лет, он унижает при своих друзьях за столом в гостях, она делает вид, что все нормально, дома говорит: "Чувак, мне было это не окей". Он ей говорит: "Бл*, ты там не понимаешь шуток". Она пытается построить какой-то диалог, он говорит: "Да не задолбивай, не выноси мне мозг". Она закрывается в ванной, плачет, включает воду, чтобы этого никто не слышал, потому что если он услышит, он скажет: "Ты разыгрываешь там очередную драму". Понятное дело, что после этого всего секса она не хочет, он вообще говорит: "А нах*я тогда мне такая женщина?". Вот такой, типа, вывод. И вот это, типа, ей нужна была такая вот жизнь, эти слезы в ванной? Вот именно это и нужно было после 30-40 лет? А когда она от него уйдет — а она от него точно уйдет — кто-то еще найдется и будет подп*здывать: "Блин, надо было думать, за кого ты выходишь замуж". Причем, как правило, подп*здывают те, кто раньше говорил: "Давай не перебирай и выходи за него"», — отметил актер.

В конце видео Цимбалюк подчеркнул, что женщины не «перебирают», а анализируют, так как хотят найти человека, с которым будут счастливыми.

«Так вот, мне нравится, когда женщина перебирает, когда она анализирует и говорит ртом, если ей что-то не нравится. Если ей не окей с ним, она берет, от него уходит. Да, она хочет семью, но не с ним, и это абсолютно нормально. После 30-40 лет адекватная женщина хочет быть счастливой, хочет иметь детей, хочет строить семью, и ей хочется нормальной жизни. Ей не нужно извиняться за то, что она просто хочет быть счастливой. И вывод абсолютно простой: женщине не нужно успеть стать чьей-то, нет, она просто хочет быть счастливой, вот и все», — подытожил кинозвезда.