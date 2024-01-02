Актера «Беверли-Хиллз, 90210» Иэна Зиринга жестоко избили байкеры в канун Нового года

Исполнитель роли Стива Сандерса попал в уличную драку

Автор: Коваленко Наталья

На известного американского актера Иэна Зиринга напала группа байкеров в Лос-Анджелесе. Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» в воскресенье, 31 декабря, попал в уличную драку на бульваре Голливуд.

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Как пишет TMZ , знаменитость ввязался в ссору после того, как байкеры неожиданно преградили ему путь. Зиринг выпрыгинул из машины и начал разборки с одним из мотоциклистов, который якобы задел его авто.

Вскоре на актера напали остальные байкеры, они безжалостно избивали и кричали на него, пока он пытался убежать. Позже Иэну все таки удалось вернуться в машину и уехать с места события.

Источники из правоохранительных органов сообщили, что был составлен официальный отчет, в котором жертвой указан Иэн. Полиция пока не произвела ни одного ареста и продолжает расследование инцидента.

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