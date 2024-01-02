Молодая жена Остапчука прокомментировала новость о том, что Могилевская впервые стала мамой

Певица удочерила двух девочек в начале полномасштабной войны

Автор: Коваленко Наталья

Блогерша и предпринимательница Екатерина Полтавская отреагировала на новость о том, что одна из самых известных певиц Украины Наталья Могилевская решилась на усыновление двоих детей в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. 48-летняя артиста в новогоднюю ночь объявила о том, что стала мамой для двух девочек-сестер, которым сейчас 3 года и 12 лет.

Читай также: Квиткова поразила сходством 2-летнего сына с актером «Один дома»

На своей странице в Инстаграм в разделе сторис Полтавская призналась, что восхищается женщинами, которые во время войны дарят детям из приютов новую семью. 23-летняя жена ведущего Владимира Остапчука ожидала, что поступок Могилевской собирет только позитивные отзывы в Сети, и была шокирована, увидев негативные комментарии. Она раскритиковала хейтеров певицы и назвала Наталью человеком «с огромным сердцем».

Также в своей публикации Екатерина вспомнила о ведущем Тимуре Мирошниченко и его жене Инне, которые летом усыновили мальчика, и несколько месяцев назад подали документы на усыновление еще одного ребенка. Кроме того, пара раскрывает в интервью и соцсетях всю правду о том, как на самом деле воспитывают детей в приютах.

«Почитала комментарии под новостью о том, что Наталья Могилевская удочерила двух девочек. Ожидала увидеть только позитив, а увидела как обычно. Любимые — "Не факт, что она будет им хорошей мамой". То есть комментаторы считают, что в детском доме им могло быть лучше. Не знаю даже, какие слова подобрать, чтобы описать свое изумление. Обсырают все, абсолютно все. Это даже не грустно: это катастрофа, абсолютная деградация. Восхищаюсь всеми женщинами, которые дали семью детям, у которых ее не было. Это поступок человека с огромным сердцем. Инна Мирошниченко, и спасибо тебе, что борешься за детей, несмотря на хейт, который ты тоже получила», — написала Полтавская.

Полтавская высказалась о материнстве Могилевской instagram.com/poka.tya

Ранее мы писали, что королева Маргрете II объявила об отречении от престола в новогоднем обращении.