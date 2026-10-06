Кацурин показал, как с Дорофеевой провел романтический уик-энд во Львове
Муж певицы запостил фото с поездки
Кацурин показал, как с Дорофеевой провел романтический уик-энд во Львове instagram.com/nadyadorofeeva
Украинский ресторатор Миша Кацурин поделился впечатлениями от поездки во Львов со своей женой, певицей Надей Дорофеевой.
Читай также: Синди Кроуфорд подает в суд на реабилитационный центр из-за смерти сынаНа своей странице в инстаграме мужчина показал, как вместе с любимой обнимался на уютной террасе и пробовал пиццу с брискетом. Также пара посетила выставку Ярославы Гресь «Тот День», посвященную Независимости Украины.
Кроме того, Кацурин организовал со своим заведением фуд-маркет в рамках празднования Дней Японии и встретился с мэром города Андреем Садовым.
Еще он познакомился с известным львовским котом Левчиком и написал имя любимой «Наденька» на розовом бумажном сердце.
«Это был прекрасный уикенд во Львове с любимой», — подписал один из снимков муж Дорофеевой.
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin
Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin