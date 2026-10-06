Муж певицы запостил фото с поездки

Автор: Коваленко Наталья

Кацурин показал, как с Дорофеевой провел романтический уик-энд во Львове instagram.com/nadyadorofeeva

Украинский ресторатор Миша Кацурин поделился впечатлениями от поездки во Львов со своей женой, певицей Надей Дорофеевой.

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На своей странице в инстаграме мужчина показал, как вместе с любимой обнимался на уютной террасе и пробовал пиццу с брискетом. Также пара посетила выставку Ярославы Гресь «Тот День», посвященную Независимости Украины.

Кроме того, Кацурин организовал со своим заведением фуд-маркет в рамках празднования Дней Японии и встретился с мэром города Андреем Садовым.

Еще он познакомился с известным львовским котом Левчиком и написал имя любимой «Наденька» на розовом бумажном сердце.

«Это был прекрасный уикенд во Львове с любимой», — подписал один из снимков муж Дорофеевой.

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin

Кацурин с Дорофеевой во Львове instagram.com/misha_katsurin