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Кравец не узнала родную дочь на кадрах с ее новой фотосессии

Звездная мама отреагировала на новый образ 23-летней Марии

Автор: Коваленко Наталья
Кравец не узнала родную дочь на кадрах с ее новой фотосессии
Кравец не узнала родную дочь на кадрах с ее новой фотосессии instagram.com/maarriill

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец поделилась со своими подписчиками в инстаграме впечатлениями от новой фотосессии своей старшей дочери Марии.

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Девушка опубликовала в соцсети серию снимков, сделанных во время вечеринки. На кадрах 23-летняя Мария предстала в стильном и дерзком образе: черном топе, кожаной куртке оверсайз, светлых широких брюках и изысканных украшениях.

Елена сделала репост публикации дочери в инстаграм-сториз и призналась, что не узнала Марию на фото. Кроме этого, звездная мама оставила комментарий непосредственно под самим постом: «Это что за прекрасный фотосет, Марусик? мама не в курсе..)».

Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill
Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill

Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill
Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill

Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill
Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill

Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill
Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill

Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill
Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill

Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill
Новая фотосессия Марии Кравец instagram.com/maarriill

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Теги:
Елена Кравец, шоу-бизнес, дети звезд

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