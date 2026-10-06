Певица опубликовала редкое фото Алисы

Автор: Коваленко Наталья

«Ее боятся даже соседи»: Полякова с юмором поздравила младшую дочь с 15-летием instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова поделилась новой публикацией в соцсети по случаю дня рождения младшей дочери. В понедельник, 5 октября, Алиса отметила свое 15-летие.

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Звездная мама опубликовала в инстаграме архивное фото девочки, где она позировала на природе с распущенными волосами. Свежий снимок именинницы Полякова обнародовать не стала, так как Алиса запрещает это делать.

«Новых фото не будет — нельзя! Но можно рассказать, что у этой невероятной девочки день рождения! И я люблю ее безумно!», — написала исполнительница.

Оля также с юмором рассказала о сильном и целеустремленном характере Алисы. Исполнительница отметила, что девочка с самого детства четко знает, чего хочет.

«Она знает, чего хочет с рождения, и имеет такой характер, что ее боятся даже соседи! Моя свекровь говорила: "Алисочка будет великим человеком", а я хочу, чтобы была здорова и счастлива. Люблю тебя, мой пупсик», — трогательно обратилась к дочери Полякова.