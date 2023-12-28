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Саша Бо показала фигуру в белье спустя месяц после родов

Блогерша очень быстро вернула себе отличную форму после рождения третьего ребенка

Автор: Коваленко Наталья
Саша Бо показала фигуру в белье спустя месяц после родов
Саша Бо показала фигуру в белье спустя месяц после родов Фото: instagram.com/sashaabo

Первая украиноязычная блогерша, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграм, Саша Бо показала, как выглядит ее тело спустя месяц после родов. В ноябре 29-летняя знаменитость в третий раз стала мамой. Она родила своему второму мужу Платону Тарнавскому их первого совместного ребенка — дочь Веру.

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В разделе сторис Саша запостила снимок, сделанный спустя 36 дней после возвращения из роддома. На снимке она демонстрировала свои татуировки и подтяную фигуру в белье. Стоит отметить, что звезда довольно быстро вернулась в отличную форму. Сама же Саша с юмором утверждает, что нравится себе только утром.

«36 дней после родов. Нравлюсь себе утром. Под вечер живот снова вырастает», — написала она.

Саша Бо показала фигуру в белье после родов Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо показала фигуру в белье после родов Фото: instagram.com/sashaabo

Ранее мы писали, что Шер подала документы на опеку над 47-летним сыном.

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Теги:
шоу-бизнес, роды, саша бо, беременность звезд

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